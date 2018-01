As diferentes formas de Linguagem….

Tudo é linguagem: palavras, imagens (paradas ou em movimento), sons, corpo… E toda linguagem é usada com diferentes razões: comunicação, persuasão, arte… Por isso, é muito bom que a escola traga para dentro de seus muros, ensine, pratique e discuta toda essa diversidade das diferentes formas de linguagem.

Para que a alfabetização funcional (saber ler e interpretar textos) seja plena, é importante que os estudantes desenvolvam competências de leitura não só quanto a textos em linguagem verbal (jornais, revistas, livros), mas também de filmes, fotografias, histórias em quadrinhos, cartazes publicitários, canções.

Além do mais, ao entrar em contato com todas essas diferentes produções, de diferentes contextos de comunicação e de cultura, o jovem estará aumentando tanto o seu repertório de mídia e das interações sociais que ela promove, quanto o seu repertório em relação ao patrimônio artístico-cultural do Brasil e da humanidade.

Sem contar que o estudante estará se apropriando de maneira crítica e criativa desses mesmos repertórios, progressivamente. Ao final do processo, ele(a) terá totais condições de conquistar plena autonomia e exercitar, também plenamente, sua cidadania.

Com esses objetivos, os estudantes do Ensino Médio do Ofélia participam de atividades pedagógicas relacionadas a diferentes linguagens, organizadas pelos professores de Língua Portuguesa, em parceria com os docentes de artes, língua estrangeira e outras áreas, tudo promovendo a interdisciplinaridade.

São aulas expositivas (com apresentação dos principais elementos das linguagens em questão), vivências de leitura, apreciação e diálogo sobre obras, oficinas de produção, saídas pedagógicas (visitas a exposições, passeios fotográficos, etc.), dentre outras propostas de atividades e sequências didáticas, muitas delas relacionadas ao projeto anual do Ensino Médio – cujo tema, em 2015, é diversidade.

No 1º ano, trabalhamos com linguagens visuais (fotografia, artes plásticas, cartazes, etc., com ênfase em intervenções artísticas no espaço público urbano); no 2º ano, o foco é linguagem musical, com ênfase na música popular brasileira e seus diversos gêneros.

No 3º ano, Linguagens passa a ser uma disciplina específica na grade curricular, com aulas dadas em conjunto pelos professores de Língua Portuguesa e de Literatura. A programação, no primeiro semestre, aborda a linguagem audiovisual: cinema, TV, games.

No segundo semestre, promovemos discussões e análise das obras literárias exigidas pelos vestibulares, com destaque para a presença, dentro delas, de diversas variedades linguísticas da língua portuguesa, além das relações entre essas mesmas obras e a produção artística de sua época (artes, música, etc.), assim como suas relações com eventuais adaptações (para o cinema, teatro, TV, HQ’s).

André Renato Oliveira Silva

Professor de Língua Portuguesa do Ensino Médio