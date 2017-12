Aprendendo a valorizar o meio ambiente…

Uma saída pedagógica mais que especial ao Centro de Tratamento e Valorização Ambiental de Caieiras foi planejada para os estudantes do 1º Ano do Ensino Médio, sob a orientação dos professores de Geografia e Biologia, para trabalhar conteúdos destas disciplinas .

O Centro de Tratamento de Resíduos e Valorização Ambiental (CTVA) de Caieiras, ocupa uma área de 3.500.000 m² e possui aterros sanitários classe I e II, para resíduos tóxicos e orgânicos, respectivamente, recebendo mais de 10 mil toneladas de resíduos por dia.

Ao contrário dos lixões, um centro de tratamento de resíduos tem preocupação com a contaminação do solo, ar e água; produz biogás para geração de energia termoelétrica; atua com reflorestamento, monitoramento geotécnico, encaminhamento de resíduos sólidos para reciclagem e líquidos, para tratamento.

A empresa responsável pela gerência estima que a vida útil do CTVA seja alcançada em 2040, considerando o ritmo atual de recebimento de resíduos. Na ausência de políticas públicas para tratamento, destinação e reutilização desses resíduos, os estudantes serão convidados a refletir, pesquisar e propor ações que visem conscientizar a população sobre os resíduos produzidos, assim como propor políticas para solucionar questões ambientais importantes.

Profª. Carolina Bello , Geografia do Ensino Médio

Profº. Henrique Yokio Kurosaki, Biologia do Ensino Médio