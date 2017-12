Abrindo janelas…

O Colégio Ofélia Fonseca sabe como fazer uma educação alinhada às transformações do mundo contemporâneo. Com uma equipe docente de excelência, e um currículo pedagógico muito bem estruturado, a escola garante a seus alunos, um desenvolvimento educacional que objetiva a formação de um sujeito crítico, cidadão, que sabe interpretar e argumentar continuamente.

Com as novas tecnologias integradas ao currículo e incorporadas às demais disciplinas de forma transversal, a educação do Ofélia se desenvolve através do diálogo entre as diferentes linguagens e áreas do conhecimento. As áreas de Humanas, Exatas e Ciências da Natureza se complementam e são alinhavadas pelos temas transversais.

Assim, o blog do Ofélia empreendido pelo jornal O Estado de S. Paulo vem, muito pertinentemente, ao encontro de nossa política e prática educacionais, enquanto mais um canal de contato, troca de conhecimentos e experiências entre escola e comunidade.

Nossa equipe educacional usará este espaço para compartilhar projetos e reflexões proporcionando novas possibilidades para o dialogo.

Nos acompanhe!!!