A Vida Caiçara na Praia da Baleia…Mais que um estudo …

O estudo do meio é uma excelente oportunidade para ampliar os limites da escola, propiciando uma aproximação entre conteúdo formal e a realidade. Os conhecimentos são concretizados, aprofundados e as relações são estabelecidas em perspectiva interdisciplinar, possibilitando uma aprendizagem significativa.



Os estudantes do 6º e 7º anos participaram do estudo do meio na Enseada da Baleia – Ilha do Cardoso entre os dias 15, 16 e 17 de agosto e puderam ampliar aprendizados e fortalecer vínculos.

Todas as etapas e respectivas ações que estruturaram o projeto tiveram como objetivo fazer com que os estudantes sejam agentes no processo ensino-aprendizagem, exercendo o papel de observador e de relator da experiência vivida. Além de explorar diferentes ecossistemas, suas características e importância, tiveram a oportunidade de aprender muito sobre a cultura caiçara, conhecer alguns projetos sociais e econômicos importantes da região como a Economia Feminista e Solidária que é uma forma de organizar a economia tendo a igualdade como princípio.

Também puderam conhecer ações que diminuem o impacto do lixo marinho, uma preocupação das comunidades da Ilha do Cardoso. As mulheres da Enseada da Baleia buscam formas de transformar materiais considerados resíduos, como redes abandonadas na praia, em matéria-prima para a confecção de bolsas. Vivenciaram um pouco desse processo em uma interessante oficina de artesanato. Foram muitas as novas experiências… desde a coleta dos peixes no cerco e de vongole no canal, até o preparo de um delicioso macarrão para o jantar!

O grupo também participou de uma oficina de peixe seco, desde a pesca até o momento da salga e da secagem ao sol. O processo agrega valor, possibilitando que a comunidade tenha um acréscimo importante na sua renda.

Em todas essas atividades, nossos estudantes aprofundaram os estudos já iniciados em sala de aula, além, é claro, de acrescentar novos assuntos que surgiram com esses novos conhecimentos.

Vale ressaltar que, além de todo conhecimento adquirido, o grupo teve a oportunidade de aprofundar as relações de amizade, exercitando a aceitação do outro, a divisão de trabalho e de responsabilidades; além de aprimorar e estimular a comunicação nas relações interpessoais.

Como o Estudo do Meio é uma proposta regular do Ofélia, esperamos, ansiosamente, outra oportunidade incrível de diversão e aprendizado.

Taissa Lukjanenko – Professora Ciências do Ensino Fundamental