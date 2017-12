A pesquisa e a informação com princípio metodológico para a produção textual.

O trabalho com leitura tem como finalidade a formação de leitores competentes e, consequentemente a formação de escritores competentes, pois a possibilidade de produzir textos eficazes tem sua origem na prática de leitura, espaço de construção da intertextualidade e fonte de referências modelizadoras. A leitura, por um lado, nos fornece matéria-prima para escrita: o que escrever. Por outro, contribui para a constituição de modelos: como escrever. (PCNs, 1997 : 53).

Nessa perspectiva, é por meio do ato de ler que o estudante tem a oportunidade de confrontar o pensamento próprio com o alheio, para assim desenvolver o amadurecimento intelectual que propiciará o enriquecimento da sua capacidade expressiva oral e escrita.

Com o objetivo de melhorar o desempenho da escrita dos estudantes e entendendo a produção textual como uma atividade contínua, interativa e complexa de produção de sentidos, na primeira semana de abril, reunimos em um encontro que foi dividido em três momentos; o professor de Língua Portuguesa Valdeci para auxiliar na produção do texto, a bibliotecária Cláudia para orientar os grupos em uma pesquisa e a estudante de nutrição Yara para colaborar informações da área .

Os estudantes tiveram o primeiro momento de introdução à pesquisa, como buscar boas e confiáveis fontes e coletar informações verdadeiras sobre o tema, essa etapa também teve a orientação do professor. O segundo momento foi de grande importância para esclarecimento de dúvidas, curiosidades sob a visão de uma especialista no assunto, que auxiliou também na escolha do material de acordo com cada subtema. No último momento os alunos tiveram a oportunidade de buscar o material na biblioteca e autonomia para definir esses subtemas.

Os grupos do 7° e 8° ano tiveram uma conversa sobre alimentação saudável, alimentos ultraprocessados, dietas da moda, entre outros. No 9° ano a fala foi sobre transtornos alimentares, a influência da mídia nos “padrões de beleza” e as consequências disso na adolescência.

Depois das orientações os estudantes elaboram textos de diferentes gêneros e tipologias: texto dissertativo, texto dissertativo-argumentativo e editorial, que tiveram como base pesquisas com materiais disponibilizados na biblioteca, além dos comentários e da discussão sobre os grandes temas.

O resultado desta atividade resultou também na elaboração de um painel de orientações para futuras pesquisas que ficará a disposição na Biblioteca.

Claudia Maria Tavares Mello – Bibliotecária

Professor Valdeci Lopes de Brito – Língua Portuguesa /Texto – 6º ao 9ºAno

Auxiliar Yara Moura – Orientação Nutricional