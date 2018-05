A importância do ensino do inglês para os estudantes do Ofélia

Por ser uma língua universal, o ensino do inglês é fundamental no desenvolvimento educacional dos estudantes. Por isso, aqui no Ofélia, as aulas de inglês são levadas a sério desde a primeira infância, quando as crianças têm mais facilidade para aprender uma segunda língua, até o Ensino Médio, momento decisivo para o início da vida profissional de nossos estudantes.

Por isso, investimos no ensino do inglês, pois em um mundo cada vez mais globalizado, aprender uma segunda língua é o primeiro passo para conhecer novas culturas e para conquistar novos horizontes.

Para turbinar o inglês de nossos estudantes, desde o ano passado, ampliamos os investimentos no ensino da língua inglesa para os estudantes, que agora contam com mais aulas e atividades práticas, que permitem potencializar o ensino do idioma.

No colégio Ofélia Fonseca trabalhamos o ensino da língua inglesa desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. Nos últimos anos, temos aumentado a carga horária da disciplina chegando em quatro aulas semanais do 6º ano do Fundamental II ao 3º ano do Ensino Médio.

Atendendo a demanda da nossa concepção, de que para aprender inglês é preciso pensar em inglês, não pelo trabalho mecânico, repetitivo e traduções, mas proporcionando aos estudantes situações significativas para aprender. Desta forma, aproximamos o estudante da Educação Infantil à língua, a partir da linguagem oral, nas situações cotidianas, nos jogos, brincadeiras e parlendas.

A partir do Ensino Fundamental, o ensino do inglês tem como base a troca de experiências entre os estudantes, para que eles possam adquirir a língua de forma prática, desenvolvendo as quatro habilidades para a aprendizagem da língua inglesa: estratégias de escrita, leitura, comunicação oral e compreensão auditiva, que são trabalhadas de maneira integrada e complementar e não fragmentadas e isoladas. Também são usadas obras literárias, músicas e vídeos, que facilitam a compreensão da língua.

Para elaborarmos as diferentes estratégias nas nossas aulas de inglês, levamos em consideração um aspecto muito importante na aprendizagem, principalmente se tratando da língua inglesa que é a heterogeneidade dos saberes dos grupos. Neste caso, são elaboradas atividades diversificadas para atender diferentes ritmos e formas de aprender dos estudantes.

Há também a valorização das trocas, para que haja aprendizagens entre os pares. Diversificamos os recursos e estratégias, por meio de vídeos, plataformas digitais, músicas, livros literários e, até mesmo, pelas redes sociais. Isso porque entendemos que a utilização dos registros e produções de textos autorais desenvolvem a autoconfiança dos estudantes, para se expressarem e se comunicarem em outra língua.