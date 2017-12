A importância de incluir no planejamento o Estudo do Meio.

O estudo do meio é uma atividade que garante um momento coletivo de aprendizagem e de convivência entre professores, estudantes e equipe pedagógica. Aqui no Ofélia acreditamos na relevância dessa atividade no nosso projeto pedagógico por ela proporcionar uma percepção crítico-reflexiva do contexto social em que vivemos, ao colocar a sala de aula em diferentes espaços e contextos culturais. É também uma forma de aprendizagem calcada na observação direta e na interação o que leva à construção de saberes a partir das experiências vivenciadas pelos estudantes.

Para a equipe pedagógica, o Estudo do Meio é uma atividade interdisciplinar programada, que está diretamente relacionada ao projeto e aos objetivos a serem desenvolvidos em cada nível escolar, Fundamental II e Médio. É um trabalho que integra as diversas áreas do conhecimento com a finalidade de criar condições para o desenvolvimento e construção de novos conceitos, habilidades e atitudes.

Para esse ano, temos dois Estudos do Meio programados: São Paulo-São Luiz do Paraitinga para o1°ano e 2°ano do EM, em junho e Paraty para o 6°ano e 7°ano do EFII, em agosto.

A escolha do tema do ano de 2015, no Ensino Médio em nossa escola, é a diversidade, e foi definido a partir de discussões entre professores e estudantes, nas aulas regulares. O tema possibilitará a elaboração de diversos trabalhos, por grupos de estudantes, para o aprofundamento de seu conhecimento em subtemas correlacionados à questão da diversidade na sociedade atual.

Ao trabalhar um mesmo tema em diferentes perspectivas e contextos, orientado por abordagens teóricas de cada disciplina, o estudante é instigado a ampliar seu repertório e seu olhar sobre a realidade que o circunda e para as questões de seu tempo.

O Estudo do Meio exige um planejamento que envolve atividades anteriores e posteriores às saídas para as observações em campo, nos diferentes locais determinados pelo projeto. Durante as saídas, requer uma metodologia de pesquisa a ser seguida e, posteriormente, uma síntese para a organização de novos saberes.

Sendo assim, o estudo do meio propicia o desenvolvimento de habilidades tanto de observação, seleção, comparação e análise de dados quanto de diferentes formas de registro e interpretação, que envolvem a leitura, a escrita e várias formas de expressão.

As atividades propostas favorecem a participação ativa dos estudantes na construção dos novos conhecimentos e permitem, também, que em suas vivências, exercitem atitudes como responsabilidade, autonomia, respeito, cooperação, solidariedade, tolerância, entre outras.

Essa forma de ensinar e de aprender é uma experiência pedagógica condizente com a postura educacional do Ofélia e tem como objetivo possibilitar aos estudantes o contato com ampla diversidade de ambientes socioculturais e históricos, de modos de vida, de estilos artísticos, de tecnologias e de formas de organização de trabalho, tendo sempre como foco o respeito aos lugares públicos e às pessoas envolvidas no trabalho.

Nesses momentos, também temos a possibilidade de vivenciar, junto aos estudantes, prazerosos momentos de lazer e descontração. Eles participam com muito empenho e dedicação, estudam com interesse, visitam lugares e convivem com pessoas diferentes, além de interagir com profissionais disponíveis a auxiliá-los na ampliação de seu conhecimento.

Os professores também se envolvem muito com o planejamento, a organização das saídas e com as propostas de trabalho que serão realizadas antes, durante e depois do estudo do Meio.

Ao manter o Estudo do Meio como atividade regular e interdisciplinar em nossos currículos, acreditamos contribuir para o crescimento sócio-afetivo, cognitivo e integral de nossos estudantes, preparando-os para os desafios da sociedade que exigirá deles contínuas adaptações e atitudes proativas.

Em breve, notícias das nossas saídas!

Nausica Riatto

Coordenadora Pedagógica do Ensino Fundamental II e Médio