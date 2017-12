A importância da educação na primeira infância

É natural que a família se preocupe com a qualidade na educação das crianças, enquanto muitos ainda não tenham consciência da importância da educação na infância. Isso porque ainda são recorrentes pensamentos de que as crianças vão à escola apenas para brincar, quando na verdade, esta fase seja fundamental no processo de desenvolvimento educacional dos estudantes.

No entanto, precisamos ter em mente que, além da parte lúdica, que é fundamental para as crianças, as escolas também desenvolvem, na educação infantil, propostas pedagógicas sólidas, com o objetivo de preparar os estudantes para os anos futuros.

É preciso ter consciência de que as crianças precisam ser estimuladas, desde cedo, e que o uso de artifícios como giz de cera, massa de modelar, blocos de construção e tinta são fundamentais para explorar suas capacidades e sua psicomotricidade, além de promover seu desenvolvimento.

Por isso, o colégio Ofélia desenvolve um projeto pedagógico sólido, com base no socioconstrutivismo, para garantir o desenvolvimento de estudantes coerentes e capazes de refletir sobre questões que vão além da rotina escolar.

A participação da família em todo o processo é fundamental e se faz necessária para incentivar e estimular as crianças, principalmente quando estas ainda não podem assumir suas responsabilidades educacionais de forma autônoma.

Outra questão importante diz respeito às brincadeiras e a ludicidade, que são a base do aprendizado na educação infantil.

Estudos recentes apontam que vínculos familiares e ambientes saudáveis são essenciais, na primeira infância, para desenvolver características cerebrais que estarão presentes em adultos autônomos e conscientes.

Por isso, ao escolher a escola para seus filhos, tenham consciência da importância em conhecer seu projeto pedagógico da escola, seus ideais e metodologias, e é primordial que a família e a criança se identifiquem com a proposta e com os valores do colégio.

Tudo isso pode garantir às crianças um desenvolvimento pleno para que as crianças tenham um desenvolvimento saudável, tendo a família como aliada em seu processo educacional.

No colégio Ofélia, nós construímos o futuro, desde a primeira infância, por meio de um projeto pedagógico centrado no ensino voltado ao desenvolvimento das competências e habilidades cognitivas do estudante, ao estímulo à leitura, à escrita, ao raciocínio, à criatividade e à reflexão independente, garantindo-lhe o senso estético e a curiosidade científica.

Vem pro Ofélia!