A criança em período integral

“A escola tem de ficar em prontidão para acompanhar uma parcela das mudanças, que acontecem de uma forma extremamente veloz.”

Mario Sergio Cortella

A escola oferece o que a família de hoje precisa, um tempo maior para acolher seus filhos, necessidade dos tempos atuais, ficando para a escola o desafio de proporcionar às crianças um tempo que satisfaça suas necessidades.

Cabe ao período integral cuidar da criança como se ela em casa estivesse: higiene, alimentação, lazer, descanso e estudos, pois afinal não pode esquecer-se de sua principal função, educar.

Através dos cuidados, estreitam-se os laços de afeto e de confiança, construindo-se um ambiente de convivência agradável e acolhedor. Cuidar e educar as crianças são faces da mesma moeda: a promoção do desenvolvimento orgânico não está separada das atitudes e dos procedimentos que ajudam a criança a construir conhecimento.

Portanto, o Ofélia oferece a seus alunos um momento diferenciado para os estudos, a fim de acompanhar, intervir e reorientar, se necessário as tarefas de casa.

As tarefas de casa passam por diferentes enfoques e metodologias: pesquisas, leituras, interpretação e produção de textos, confecção de jogos, registros de descobertas e sistematização de conceitos. Utilizar os diferentes espaços pedagógicos que a escola oferece: sala de artes, brinquedoteca, laboratório de informática, biblioteca entre outros, fazem parte da proposta do Integral.

E para complementar o desenvolvimento das capacidades físicas e motoras as oficinas de Circo, Natação, Yoga, Taekwondo e Artes fazem parte da grade curricular do Integral.

Circo : Por meio da técnica circense o curso favorece o desenvolvimento da capacidade motora e da coordenação física. Promove o enfrentamento e a superação dos limites corporais conhecidos e geralmente padronizados.

“O corpo de uma criança que aprende circo está mais disponível e preparado para situações de risco, como por exemplo, um tombo ou tropeço”. Em conjunto com a técnica será trabalhada a relação com o outro e com o espaço, sempre estimulando a criatividade. A arte circense não é apenas um trabalho interno, tem uma preocupação externa forte: de parceria, de companheirismo e principalmente de demonstração. Faz parte da proposta, empregar recursos diversificados e lúdicos e desenvolver o trabalho de maneira evolutiva.

Natação: Não há uma única etapa da vida na qual a natação não traga benefícios, melhora a coordenação motora, equilíbrio, lateralidade, regulação do sono e apetite. A resistência da água faz com que as crianças tenham maior consciência do próprio corpo.

“Na natação infantil, não se foca como objetivo principal o ensino dos nados (isso é consequência), nem mesmo o ensino de determinados movimentos, mas sim a utilização do corpo no meio líquido”. Nadar é uma conquista do corpo, do equilíbrio. E toda conquista é algo que traz autonomia. E autonomia é liberdade.

Oficina de artes tem por objetivo principal ampliar o conceito de artes dos estudantes, propiciando novas referências culturais e estéticas presentes nas manifestações artísticas dos povos estudados.

Taekwondo: O TKD Kids é uma aula especial, voltada para crianças com o objetivo de trabalhar o equilíbrio, coordenação, lateralidade, postura e o convívio em grupo por meio de exercícios e jogos propostos para estimular a cooperação.

Todos estudantes têm registro na Federação Paulista de Taekwondo e são realizados dois exames de faixa por ano, que tem como objetivo estimular a criança a buscar novos desafios e conquistas, além de ser um evento de integração dos alunos e pais.

Yoga: A prática de yoga está alicerçada em princípios éticos que reforçam os valores universais como a VERDADE, NÃO VIOLÊNCIA, PUREZA e CONTENTAMENTO, fortalecendo as relações do indivíduo com a família, amigos e com a sociedade. Yoga recreação no período integral é uma prática indicada para que as crianças se desenvolvam de forma mais saudável, consciente e natural.

E para completar faz parte da educação em período integral uma alimentação saudável e balanceada. A escola busca desenvolver hábitos saudáveis de alimentação, incentivando os estudantes comerem de forma equilibrada todos os tipos de alimento, priorizando os naturais e não industrializados. Incentivando assim a experimentação de novos alimentos, e para matar a sede adotamos os sucos naturais sem adição do açúcar e água, muita água!!!

Que tal passar um dia com todos essas vivências, trocas e muito aprendizado!?

Profª Marcia Gemignani Garcia – 2ºano – Fundamental I

Profª Maria Cecília Carneiro Martorano – Integral III e IV