Volta às aulas na Educação Infantil

A adaptação das crianças na Educação Infantil é um tema delicado, e o Colégio Novo Tempo trata com bastante atenção. Os primeiros dias de aulas acabam preocupando muitos pais, principalmente, se o aluno estiver em seu primeiro ano escolar. O mais importante é ter e passar segurança para o filho durante esse período.

“É importante que os pais passem segurança para os filhos, pois não há adaptação somente entre a criança e o professor, a adaptação precisa ser conjunta, com a família. Sempre recomendamos que tirem suas dúvidas, falem com os educadores durante o processo. A angustia é passageira”, explica a coordenadora da Educação Infantil, Priscila Farias.

No colégio, os responsáveis podem permanecer no espaço escolar e têm acesso aos locais que as crianças ficam. Assim, conseguem conhecer o trabalho dos educadores e passam a se sentir mais seguros. Um trabalho paciente e acolhedor, que busca conquistar as famílias que estão chegando. “A equipe está pronta para ajudar”, ressalta.

– Cuidado com as palavras. Seja positivo/a e acredite no seu filho.

– Mantenha calma. Durante adaptação, as crianças apresentam comportamentos diferentes. Há crianças que choram e outras que não. O choro pode ser um protesto, uma forma de manifestar desejo de continuar no colo da mãe, mas não significa que não irão se divertir na escola. Com o tempo, estarão adaptadas e felizes.