Vestibular: 5 dicas para ter um tempo de estudo mais produtivo

Reta final do vestibular. Milhares de alunos estão se dedicando para encarar uma maratona. As provas se aproximam, o ritmo acelera. É preciso lidar com a ansiedade e, sem dúvida, tornar o tempo de estudo mais produtivo.

Como lidar com a reta final? Segundo a coordenadora Fernanda Nicolai, do Colégio Novo Tempo, quatro coisas são fundamentais neste momento: manter um ritmo equilibrado de estudos, revisar a matéria, manter-se informado sobre as provas que irá fazer para não ser pego de surpresa e, tão importante como tudo isso, descansar.

No Colégio, o conteúdo do 3º Médio é focado em revisão. Para se preparar para o vestibular, o aluno só precisa prestar atenção na aula, fazer as tarefas de casa e esclarecer suas dúvidas com o professor. “Ele já vem em um ritmo de estudo adequado e, agora, basta ter foco”.

Apoio da família

Os vestibulandos precisam de muito apoio, principalmente, na reta final. “Nossa orientação é para respeitar o ritmo desse adolescente, dar apoio, dizer que estarão ali acreditando independentemente de qualquer resultado”, ressalta a coordenadora.

Tempo de estudo mais produtivo

A palavra de ordem nesse momento é equilíbrio. Para ter um tempo de estudo mais produtivo, confira outras dicas:

1- Monte um plano de estudos. Pare e organize no papel o que já estudou e o que ainda falta revisar.

2- Defina horários para estudar. A organização é fundamental.

3- Reconheça suas fraquezas. Se você sabe que tem dificuldade em um assunto específico, destine um pouco mais de tempo nele até sanar as suas dúvidas.

4- Tenha momentos de lazer. Isto é importante para controlar o emocional, que também conta nas provas.

5- Durma bem. Manter a saúde do corpo e da mente é primordial na hora da prova.