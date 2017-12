Trabalho e família: como conciliar?

A licença maternidade termina e a ficha cai: como conciliar vida profissional e estar presente na vida do filho?. Muitas mulheres não se veem longe do trabalho ou nem podem fazer isso. Quem já passou por esse dilema sabe como é angustiante.

Às vezes, essa necessidade de conciliar surge depois. As crianças estão maiores, mas vem um convite que exigirá mais horas longe de casa, há cobranças e pressões todos os dias.

Em todos os casos, “você pisca e seu filho cresce”. Aproveitar a infância dele deve estar em suas prioridades, mas isso também não significa abandonar seus projetos pessoais.

Conte com a escola

Escolha um espaço acolhedor e confie que o seu filho estará sendo bem cuidado. Ele vai brincar, aprender e se desenvolver. A escola é sua parceira no processo de voltar a trabalhar.

Tempo de qualidade

Não abra mão dos finis de semana, de se sentar à mesa para jantar com a família, de olhar nos olhos do seu filho antes de dormir e perguntar como foi o dia dele. Por mais corridos que sejam os dias, esteja presente no horário combinado e tenha tempo de qualidade.

Empreendedorismo

Uma pesquisa feita pelas autoras do livro “Minha mãe é um negócio”, Patrícia Travassos e Ana Konichi, aponta que 67% das entrevistadas começaram um negócio próprio depois da chegada do filho.

Quase 50% decidiram transformar um hobby em trabalho. A maioria acredita que fica mais tempo com o filho depois que passou a empreender. Estão realizadas profissionalmente.

Assim, novas lojas virtuais estão chegando ao mercado, espaços de beleza fazendo sucesso, revenda de cosméticos sendo ampliada, lojas sendo abertas e por aí vai.