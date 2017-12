Tempo de leitura nas férias

Ler amplia o repertório e o conhecimento de mundo da criança. Mas não é só isso. Desenvolve emoções, sentimentos e a imaginação. Para os pequenos, é muito mais fácil compreender algumas sensações, como medo, alegria, por meio da leitura.

Além disso, é uma ferramenta preciosa para eles se familiarizarem-se com a escrita, para interagir com o outro, compartilhar opiniões, impressões e até exercitar criar suas próprias histórias.

Ler é um hábito e, quando adquirido, é bastante prazeroso. Na correria do dia a dia, acaba sendo esquecido. Por isso, que tal aproveitar as férias para te mais tempo de leitura com os filhos e viver todos esses benefícios?

Não importa a idade, a maioria das crianças gosta de sentar no chão e, se vir um adulto interessado em folhear um livro e contar uma linda história, presta atenção em narração divertida. Experimente!

#FicaDica Qual livro escolher?

Neste ano, a autora Ruth Rocha completou 50 anos de carreira, com mais de 150 obras publicadas. Está aí uma autora que encanta a muitos até hoje, e há diversas opções para curtir nas férias.

A linguagem simples e divertida marca as produções. “Marcelo, Marmelo, Martelo” está entre os mais vendidos e preferidos. Mas você pode conferir outras obras no site da autora www.ruthrocha.com.br.