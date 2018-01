TCC: alunos do Ensino Médio vivenciam pesquisa e investigação

Quando um estudante de Ensino Superior chega ao fim do curso, ele precisa fazer o TCC (Trabalho de Conclusão do Curso) para poder garantir a sua formação. A pesquisa, o planejamento e a investigação agregam tanto que não precisam aparecer só na faculdade.

No Colégio Novo Tempo, alunos do 3º ano do Ensino Médio já vivenciam essa experiência e antecipam esse processo de mergulhar em um determinado assunto e apresentá-lo com domínio e muito conhecimento.

Neste ano, foram 14 temas abordados. Crimes Cibernéticos, Ascensão dos e-Sports no Brasil, Logística Reversa, Febre Amarela, Publicidade na Internet e Estruturas Arquitetônicas, arquitetura feminina foram alguns deles.

Segundo a equipe pedagógica, o objetivo é, além de despertar o interesse pela pesquisa científica, incentivar o pensamento crítico sobre assuntos da atualidade.

“Os alunos escolhem os temas e, a cada ano, temos visto o progresso deles na realização desses projetos. Os alunos desenvolvem a reflexão, o trabalho em equipe e perdem o medo de falar em público. Além disso, ficam mais confiantes para entrar na faculdade”, ressalta a coordenadora Fernanda.