Sistema monetário no 1º ano

Os alunos do 1º ano do Colégio Novo Tempo aprenderam sobre o sistema monetário. A atividade trabalhou a lógica dos numerais que envolvem o uso do dinheiro.

As primeiras noções de matemática são adquiridas na infância. É nesta fase que também é importante apresentar o valor das coisas. Apesar de ser um contato simbólico e lúdico, o sistema monetário ajuda muito no aprendizado.

As crianças também conheceram o sistema decimal, comparação, composição, decomposição e as quatro operações matemáticas. Manuseando dinheiro e moedas, os alunos desenvolvem a capacidade de comparar preços, desenvolver o cálculo mental e aprender sobre o uso do dinheiro.

#FicaDica

Se você quiser falar sobre dinheiro, economia e empreendedorismo em casa, deixamos a dica de dois livros. Esse assunto pode ser abordado com criança? Pode, sim.

Livro – O Menino e o Dinheiro

O Menino e o Dinheiro introduz a criança no universo das relações com o Dinheiro por um caminho lúdico e poético, semeando desde cedo a importância do hábito de poupar para realizar sonhos. Pelo olhar aguçado do Menino, que descobre paralelos inusitados entre acontecimentos da natureza e poupança, tempo, espera e esforço, a criança se apropria de um conhecimento essencial para ter, no futuro, uma vida financeira de equilíbrio e prosperidade.

Livro – Dinheiro Compra tudo?

Onde é fabricado o dinheiro? As moedas têm sempre o mesmo formato? Qual a maior cédula do mundo? Afinal, dinheiro compra ou não felicidade? As respostas para essas e outras perguntas estão reunidas neste livro. Além de aprender um montão de novidades, os alunos poderão rir com as anedotas, desvendar truques de mágica, aprender a plantar dinheiro e fabricar as moedinhas mais saborosas do mundo.