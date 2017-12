Saiba como estimular os 5 sentidos do seu filho

O corpo humano é composto por cinco sentidos: visão, olfato, paladar, audição e tato. Eles fazem parte do sistema sensorial. É por meio deles que interpretamos um ambiente, captamos estímulos ao nosso redor e reagimos a eles.

Pode parecer comum para os adultos, mas sons, cheiros, gostos, toques são novidades para as crianças. Durante a infância, elas vão aprendendo a sentir, a ver, a ouvir o que está em sua volta.

Que tal estimular as sensações e ajudar seu filho nessa trajetória de autoconhecimento? Reconhecer os diferentes sons, cheiros, sabores, texturas e imagens são fundamentais para o crescimento saudável dele.

#FicaDica

Toque

Pesquisas comprovam que o toque é essencial para a construção da identidade e para o desenvolvimento afetivo entre pais e filhos. Faça massagem, abrace sempre, coloque no colo, segure as mãos etc.

Ouvidos atentos

Crie uma rotina para ler para ele, para que ele ouça a sua voz. Use timbres e tons de voz diferentes. E exercite ouvi-lo, preste atenção no ritmo dele.

Cheiro bom

De comida, de banho, de chuva, de vento. Há muito cheiro no cotidiano, basta prestar atenção. Nada melhor do que estar ao ar livre para descobrir. Experimente, observe e mostre ao seu filho.

Paladar

Ofereça alimentos com texturas diferentes, arrisque o “azedo” mesmo se a criança prefira doce. Mostre o que é amargo. Use temperos, fale sobre eles.

Visão

Você pode trabalhar com cores e ir além: mostrar as flores em um jardim, as folhas que balançam. As imagens são bem-vindas num livro ou na vida.