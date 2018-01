Química no dia a dia do aluno

A química, muitas vezes, parece distante do cotidiano. Por isso é tão importante promover atividades em laboratório. Com materiais simples, os alunos conseguem entender e visualizar melhor os conteúdos.

Uma aula no 5° ano, por exemplo, mostra a química que ocorre na digestão e a importância da saliva durante o processo. O experimento consiste em observar a ação da ptialina (enzima) sobre o amido encontrado em nossa alimentação, como na banana.

Os alunos analisam um copinho com água, amido e iodo e outro com saliva. O amido, ao reagir com o iodo, apresenta uma coloração roxa, mas a mistura com saliva não fica roxa por causa da atuação da enzima ptialina. Ela transforma o amido em maltose (um tipo de açúcar), que não reage com o iodo.

Segundo a equipe pedagógica, é preciso mostrar que essa ciência está em nosso dia a dia: nos alimentos, nas roupas, nos medicamentos e no nosso corpo também. Aula produtiva e interessante!