Em sintonia com a era do conhecimento e novas tecnologias, o Colégio Novo Tempo tem usado a tecnologia em sala de aula. Além de investir em bons professores, oferece aos alunos exposições dinâmicas e interessantes no quadro interativo.

A Lousa Interativa é composta por um quadro eletrônico branco conectado ao computador por meio de uma conexão USB. Funciona com uma caneta magnética que a transforma em uma tela de total interação com o computador. Ao tocar a lousa com a caneta, é possível fazer anotações escritas ou operar qualquer software que esteja em funcionamento, além de apresentar e editar imagens.

Segundo a equipe pedagógica, as aulas são enriquecidas com essa ferramenta. O resultado são alunos mais interessados, aulas mais produtivas e professores com mais possibilidades de trabalhar o conteúdo.

Confira as salas fazendo um tour virtual, clicando aqui.