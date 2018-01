Procure aproveitar mais o tempo em família

A rotina é corrida e, com tantas coisas para resolver, o dia geralmente começa agitado. Não é assim? Sem dúvida, nesse contexto, passar mais tempo em família é um dos grandes desafios das famílias modernas.

Mas algo não mudou em relação às famílias de antigamente: seu filho que ter mais tempo com você e, claro, você com ele. Por isso, é sempre bom reavaliar a rotina familiar e criar mais oportunidades para estarem juntos.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para aproveitar melhor o tempo em família, separamos algumas dicas. Experimente no seu dia a dia:

Trânsito a favor

Pelo menos 48% dos paulistanos gastam pelo menos 2 horas por dia no trânsito para realizar suas atividades diárias como, por exemplo, trabalhar, estudar etc. É o que aponta a Pesquisa sobre Mobilidade Urbana realizada pelo IBOPE Inteligência em parceria com a Rede Nossa São Paulo e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP).

Que tal aproveitar o período em trânsito para ter um tempo de qualidade com seu filho? Conversar, propor conversas, bater papo podem te ajudar, inclusive, a fugir do stress.

As crianças em fase de alfabetização podem adorar falar e observar placas, pessoas, carros, música etc.

Faça acordos

Como a grande questão é o tempo ou a falta dele, faça combinados. Estabeleça horários para as crianças fazerem a lição de casa, por exemplo. Assim, quando você chegar, isso já estará resolvido e vocês poderão fazer outas coisas juntos.

Dê um tempo no celular

Que tal viver um tempo off-line? Vocês já passam boa parte do dia conectados, não é verdade? Valorize o momento que estiver em casa de forma integral, conversando olho no olho.