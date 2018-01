Plantar, regar, cuidar: crianças precisam da natureza

Plantar feijão no copo é uma atividade muito antiga. Não perde seu valor porque é uma ótima ferramenta para falar com as crianças sobre as plantas e seus cuidados. As turmas do maternal do Colégio Novo Tempo estão adorando cultivar.

O objetivo desse experimento é observar e acompanhar a germinação, o desenvolvimento do feijão a cada dia e observar a caracterização de um ser vivo. Regar, cuidar, acompanhar a natureza são importantes nessa faixa etária.

Para enriquecer o aprendizado, a professora Adriana Paiva contou a história do “João e o pé de Feijão”. “Eles ouviram a narrativa atentamente e entraram no mundo da imaginação. Com isso, a atividade também buscou desenvolver a linguagem”.

Durante o processo, as crianças reconhecem a importância da água, do cuidado e carinho para a sementinha crescer.

#ficadica

A primavera está chegando. Que tal plantar feijão ou outras sementes – pode ser uma semente de girassol?

Para o feijão, tudo que você precisa é algodão molhado, feijão, pote e um lugar perto da janela. O girassol pode se dar bem em uma lata de leite condensado com terra dentro.

Incentivando os cuidados com a natureza em casa também. Experimente!