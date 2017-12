Parceria entre escola e família é responsável pelo sucesso escolar

Falar sobre parceria entre família e a escola é sempre fundamental porque reflete muito não só no sucesso do professor em sala de aula, mas, principalmente, no aprendizado dos alunos.

O envolvimento dos pais dá um suporte emocional às crianças e isso impacta positivamente em seu desempenho. Segundo o estudo “A Eficácia Escolar Ibero-Americana”, de 2006, realizado pelo Convênio Andrés Bello – acordo internacional que reúne 12 países das Américas – o “efeito família” é responsável por 70% do sucesso escolar.

Por isso, pais e educadores necessitam ser grandes parceiros nessa jornada chamada formação educacional. E o que significa participar?

Plantão de atendimento

No Colégio Novo Tempo, acontecem os plantões de atendimento, em que os pais conversam a sós com os professores. É um momento para falar sobre o filho, acompanhar seu desenvolvimento e entender que forma pode colaborar com o professor e vice e versa.

Estar presente, em uma conversa olho no olho é ser parceiro da escola.

Confiança é tudo

Parceria também é confiar. Construir essa confiança diariamente com a equipe tornará o processo mais bem sucedido e quem ganhará com isso será o seu filho.

Estimule comportamento estudantil

Uma das formas de você dizer que confia e concorda com a proposta da escola é participar das tarefas de casa, por exemplo. Estimule e motive o seu filho a fazer o que o professor está propondo.

Valorizando as pequenas descobertas, as famílias também estarão sendo parceiras da escola.

Empatia faz bem para todos

A todo instante, a equipe pedagógica busca e se esforça em se colocar no lugar dos pais e também dos alunos. Uma boa parceria precisa de empatia.