Nono ano comemora formatura em Rio das Pedras

Mais um ano está chegando ao fim. Na bagagem, cada aluno está guardando mais do que conteúdos, levam consigo aprendizados, conquistas e superações.

Para celebrar as lembranças boas, o crescimento e as amizades construídas ao longo de 2017, as turmas do nono ano partiram para uma viagem inesquecível.

O destino foi o Club Med Rio das Pedras, um resort all inclusive no meio da Mata Atlântica, o segundo ecossistema protegido do Brasil, no Rio de Janeiro.

Os estudantes participaram de jogos, jantar de Gala, Dry War, Festa na Piscina, Batalha Naval, entre outras atrações. Aproveitaram a beleza local e foi mais um momento de terem a autonomia e a responsabilidade desenvolvidas.

Foram dias intensos de confraternização, boa comida, aprendizados e, assim, eles se despediram do nono ano.