Mini maternal conhece a cultura africana

Saber a história de uma nação significa resgatar e preservar a tradição daqueles que contribuíram para a construção do nosso país e de tantos outros. É também uma oportunidade de compreender a nossa própria identidade. Por isso, no Colégio Novo Tempo, o tema aparece já no mini maternal.

Na última semana, os pequenos conheceram um pouco sobre a cultura e os costumes do povo africano. Participaram de uma contação de histórias lúdica e interessante e depois ficaram empolgados em confeccionar a boneca Abayomi.

Sem cola, costura ou qualquer tipo de suporte, a Abayomi ajuda a contar parte da história dos negros trazidos de navio da África e que se tornaram escravos no Brasil. Para acalentar os filhos durante as viagens, as mães africanas rasgavam retalhos de suas saias e a partir deles criavam pequenas bonecas, feitas de tranças ou nós, que serviam como proteção.

“É um símbolo de resistência, tradição e diversidade. As crianças adoraram participar da confecção, da escolha dos tecidos e do resultado”, ressalta a professora Telma Soares.