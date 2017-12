Matemática e criatividade em foco na turma do 1º ano do Colégio Novo Tempo. Os alunos fizeram um jogo de percurso em grupo e discutiram regras, armadilhas, além de trabalharem com números.

Também chamado de jogo de trilha, tem como objetivo chegar ao fim de um caminho, dividido em casas. É uma ótima ferramenta para os pequenos relacionarem as casas com a quantidade que sai do dado.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo a professora Adriana Pinheiro, ensinar matemática é desenvolver o raciocínio lógico, estimular o pensamento independente, a criatividade e a capacidade de resolver problemas.

“Nós, como educadores, devemos procurar alternativas para aumentar a motivação para a aprendizagem. O jogo cumpre esse papel, além de empolgar, integrar e divertir as crianças”, ressalta.