Mangá é ferramenta de aprendizado na escola

O Mangá é, hoje, a arte mais popular entre as crianças, adolescentes e jovens em todo o mundo. A ilustração entrou em pauta na aula do 3º ano B. Além de inspirar a aptidão artística dos alunos, as aulas de desenho estimulam a curiosidade.

A palavra Mangá é o resultado da união dos ideogramas MAN (humor) e GÁ (grafismo), sendo sua tradução literal para o português “caricatura”, “desenho engraçado”.

É uma boa ferramenta para trabalhar a ilustração, que é uma área do conhecimento, a motivação dos alunos e instigar a pesquisa, a concentração, a coordenação motora, a percepção visual e a curiosidade.

Segundo a equipe pedagógica do Colégio Novo Tempo, pelo dinamismo na linguagem, variedade e possibilidade de inserir temas de discussão com o desenho, o Mangá atrai a atenção dos alunos.

Na aula, além de desenhar, também aprenderam um pouco sobre a cultura oriental e histórias em quadrinhos de origem japonesa.