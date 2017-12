Lista de livros obrigatórios da Unicamp

A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) divulgou a lista de livros de literatura de língua portuguesa, cuja leitura é obrigatória para candidatos ao Vestibular Unicamp 2019. A lista apresenta três obras novas em relação à anterior.

Entre elas estão a poesia “A teus pés”, de Ana Cristina Cesar; o romance “História do Cerco de Lisboa”, de José Saramago; além do diário “Quarto de despejo”, de Carolina Maria de Jesus.

Segundo a organização, as obras inseridas para o Vestibular 2019 possuem relevância estética, cultural e pedagógica para a formação dos estudantes do ensino médio.

Ao todo, são 12 obras de diferentes gêneros e extensões, de autores das literaturas brasileira e portuguesa. A cada ano, a Unicamp renovará parcialmente as obras que compõem a lista, para permitir o planejamento do professor e, ao mesmo tempo, acompanhar a dinâmica própria do sistema de ensino.

Confira aqui a lista completa.