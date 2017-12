Jogo Baleia Azul: saiba como proteger seu filho

Nas últimas semanas, a mídia trouxe à tona uma nova preocupação para famílias e escolas: a Baleia Azul. O jogo propõe 50 desafios aos adolescentes e sugere o suicídio como última etapa. O diálogo é o caminho para orientar os adolescentes e garantir a segurança deles.

A origem do jogo que incentiva o suicídio não é conhecida, mas os primeiros relatos teriam surgido na Rússia. Entre os desafios, estão assistir a filmes de terror, criar inimizades, se automutilar, desenhar baleias e, como última missão, tirar a própria vida. A polícia tem apurado grupos no WhatsApp disseminando as regras do desafio.

Esse é mais um momento em que precisamos falar sobre a importância do diálogo entre pais e filhos e segurança na internet.

O que fazer?

– não ignore. Se souber de alguém que está jogando, procure ajuda profissional.

– os adolescentes são resistentes a sermões. Os especialistas indicam conversar com foco em orientar.

– mostre riscos e consequências e estabeleça regras para o uso da internet.

– fique de olho em comportamentos diferentes do adolescente

– não espalhe boatos e nem faça piadas

Guia de segurança para pais

O Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.BR) criou o “Guia Internet Segura” para pais. A ideia é ajudar a evitar que jovens e adolescentes utilizem a internet sem segurança.

A melhor prevenção é a informação. Conhecendo os riscos, mais facilmente seus filhos conseguirão se prevenir.

Acesse: