Inglês diário na escola faz toda a diferença

Aprender uma segunda língua ainda na infância traz diversos benefícios. Ajuda a criança a entender sua língua materna e reconhecê-la, melhora a fala e a articulação, aumenta a percepção auditiva, estimula o cérebro, explora conhecimento cultural, facilita o aprendizado de outros idiomas depois, entre outros.

Para facilitar o aprendizado dos alunos e ajudá-los a conquistar fluência no inglês, o Colégio Novo Tempo fez uma parceria com a Simple Bilingual Education.

O inglês passou a ser diário e descomplicado. A proposta moderna e lúdica vai além do ensino da gramática ou vocabulário básico e leva os alunos a aprender a partir de experiências. Assim, as famílias não precisam colocar os filhos em cursos extras.

O método tem como principal característica mesclar diferentes abordagens pedagógicas com foco no desenvolvimento da fluência oral. Uma das possibilidades de uso do sistema da Simple é por meio do programa, no qual os alunos têm aulas com um professor que, munido de um Ipad, utiliza os recursos da plataforma.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O programa é feito de forma que os dispositivos móveis da escola ou dos estudantes possam ser sincronizados com Ipad do professor, permitindo maior interação durante as aulas. Também tem vídeo aula, material digitalizado, dicionário e muito mais. O aluno aprende a segunda língua de forma natural e livre de pressões.

Maria Eduarda Reis, mãe da Manuela Reis Garin, do 3º ano, acredita que esse é o melhor momento para aprender. “Ela está com um bom aprendizado no inglês da Simple. Já forma frases e escreve corretamente, pronuncia e fala entendendo o que está falando e está traduzindo muito bem”.

Fernanda Hernandes, mãe de outra aluna, relata perceber que a filha está mais interessada no idioma após a inserção do inglês diário na escola. “Orgulho da minha filha e do Colégio Novo Tempo. Ela está amando esse contato diário e aproveita o programa para treinar e brincar em casa também”, ressalta.