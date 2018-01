A curiosidade é uma grande marca nas crianças. Elas são pequenas exploradoras e sempre vão que saber mais e mais. Também é uma habilidade que pode ser adquirida. A escola e a família devem ser guardiãs para que isso não se perca durante o crescimento.

As crianças curiosas vão desenvolver uma melhor capacidade de observação, vão se sentir motivadas a continuar aprendendo. É indispensável para que o aprendizado seja bem sucedido. É por isso que o Colégio Novo Tempo organiza diversas aulas práticas e está atento a isso.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os alunos do 9º ano, por exemplo, tiveram uma aula especial sobre microscopia óptica. Através de uma atividade muito proveitosa e animada, eles aprenderam sobre a estrutura e as funcionalidades do microscópio, além de observarem alguns objetos. A curiosidade foi aguçada, e o interesse pela Ciência incentivado.

Incentivando a curiosidade em casa

O microscópio gera muito interesse, claro, mas existem formas simples de incentivar a curiosidade das crianças em casa.

– a criança desafiada desenvolve habilidades sem perceber. Que tal um quebra-cabeça novo?

– criatividade e curiosidade andam juntas. Crie um espaço para que seu filho possa inventar, brincar com massinhas, tintas ou montar um brinquedo.

– Crie receitas, regue plantas, incentive a imaginação.