Festival de Música emociona pais e alunos

Mais um Festival de Música no Colégio Novo Tempo marcou alunos e familiares com apresentações alegres e emocionantes. Estudantes dos 6º anos a 2ª Série do Ensino Médio deram um show de dedicação, companheirismo e amizade.

Oito músicas foram apresentadas. Segundo a equipe pedagógica, o evento sempre envolve, fortalece laços e motiva as turmas. Familiares compareceram ao evento e trouxeram ainda mais brilho e prestigio às apresentações.

O final foi emocionante com a música “Trem bala”. No último refrão, os alunos cantaram “Sorria e abrace teus pais…” caminhando ao encontro deles. “Foi difícil conter as lágrimas de quem estava presente ao ver as famílias se abraçando com muita emoção”, ressalta a coordenadora Fernanda.

Assim, o Festival também cumpriu seu papel de integrar a família e a escola e proporcionou momentos de união inesquecíveis para todos.