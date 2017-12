Férias na escola é uma boa opção

As férias chegaram, um importante intervalo para os alunos e para os professores. Quebrar a rotina, renovar as energias são fundamentais para que o segundo semestre seja tão produtivo como o primeiro.

Para muitas famílias, no entanto, é um período delicado. Muitos pais continuarão trabalhando normalmente e vão precisar de apoio para garantir que as férias sejam boas para os seus filhos.

Se você se encaixa nessa realidade, não se culpe por não estar o mês de julho todo com a criança. Mas use seus esforços para que ela se divirta, descanse e seja bem cuidada, como necessita.

A escola é a parceira das famílias nessa hora e muitas alternativas surgem para o período. Listamos três motivos para confiar nela:

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Espaço preparado

Não há surpresas e improvisos. A escola sabe o que fazer e quais ações promover, sempre priorizando a segurança e o bem-estar dos alunos.

Programação especial

No Colégio Novo Tempo, por exemplo, há uma atividade diferente em cada dia nas férias: pintura, cinema, piquenique, passeios, atividades culinárias, jogos, entre outras. Brincar é a prioridade para que, de fato, a criança se sinta em férias.

Equipe qualificada

A escola se organiza para ter uma equipe nas férias. Mais do que disposição, existe uma programação pensada cuidadosamente para respeitar a faixa etária de cada criança. Os profissionais sabem lidar com os pequenos conhecem as atitudes típicas de cada fase e, assim, conseguem lidar e atender às suas necessidades.

#Ficadica Em casa

Aproveite os finais de semana para fazer programações diferentes. Mostre ao seu filho que, embora não possa estar com ele todos os dias, você se preocupa com ele e com o que ele tem interesse em fazer.