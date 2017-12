Experimentos: 4° ano descobre os tipos de solo

Com suas lupas, os pequenos exploradores do 4° ano, do Colégio Novo Tempo, foram estudar os tipos de solo. Para enriquecer o aprendizado das crianças, a professora Camila Borges levou a turma para realizar experimentos em laboratório.

Eles puderam observar a cor, a textura, a composição e a permeabilidade de cada solo. O solo argiloso, por exemplo, retém a água, vira um barro dificultando a filtrar a água.

Segundo a professora, o objetivo da atividade é compreender a importância do solo para a manutenção de vida dos seres vivos e reconhecer qual é o mais adequado para o preparo de uma horta. “Precisamos cuidar do solo para garantir alimentação dos animais e também de nós, seres humanos”, ressalta.

Além disso, a atividade estimulou a discussão entre os alunos. Trabalharam juntos nos experimentos e observações, trocando opiniões.