Escola, um bom lugar para fazer amigos

Engana-se quem acredita que escola é o lugar para aprender conteúdos somente. É nela que grandes experiências e, possivelmente, as melhores recordações acontecem.

Muito mais do que salas de aula, materiais, regras etc, é na escola que as crianças aprendem a conviver, a olhar para si e para o outro. Ela estuda, mas também se alegra, se conhece e cultiva amigos.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Não se esqueça de que tão importante quanto seu filho tirar boas notas é ele se sentir bem, é criar laços, vínculo com a turma, com os professores, com a escola e levar em sua bagagem a maravilhosa sensação de ter pertencido a nossa escola.

Os relacionamentos ensinam o respeito às diferenças, ajudam na formação do caráter, geram compaixão, cumplicidade, solidariedade e outros sentimentos, que priorizamos diariamente.

Com empatia, você pode olhar para a educação do seu filho. Promova e incentive o cultivo das amizades.