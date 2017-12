Equipe pedagógica em capacitação

No último sábado, 12, o Colégio Novo Tempo esteve no TEDxSãoPaulo, evento que destacou a educação como meio de propagação de ideias que merecem ser espalhadas. A equipe pedagógica participou de diversas palestras e reflexões que vão contribuir na prática em sala de aula. Está é uma ação do Sistema Anglo de Ensino.

O evento recebeu grandes nomes, como o professor Clóvis de Barros Filho, os músicos da dupla Palavra Cantada, o psicólogo Alessandro Marimpietri, entre outros. Também houve oficinas criativas maker, laboratório móvel com experiências científicas, planetário inflável, entre outras atrações.

Segundo a equipe pedagógica, o encontro foi dinâmico e interessante. As palestras tinham no máximo 20 minutos e trataram de assuntos importantes não só aos professores, mas para a gestão eficiente das organizações. Tudo isso pensando no futuro da educação.

“A troca de experiências é sempre enriquecedora. Foi uma oportunidade de ver boas práticas, ter novas ideias e, ao mesmo tempo, ver que estamos no caminho certo, sempre com foco na excelência”, ressalta a diretora Sandra.