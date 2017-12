Enem 2017: saiba o que muda para esta edição

O Ministério da Educação divulgou o edital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) estima a participação de 7,5 milhões de estudantes. Novas regras e novidades marcam esta edição.

A principal mudança é que as provas não mais acontecerão em dois dias consecutivos (um sábado e um domingo), mas em dois domingos: 5 e 12 de novembro.

No primeiro domingo, os candidatos farão linguagens, ciências humanas e redação, com cinco horas e meia de prova. Já no segundo, matemática e ciências da natureza, com quatro horas e meia de prova.

Nesta edição, vai haver maior rigor na concessão da isenção da taxa de inscrição. Os estudantes precisarão inserir mais documentos nos sistema de inscrição, comprovando sua necessidade de obter o benefício.

Inscrições

As inscrições devem ser feitas entre os dias 8 e 19 de maio, pela internet. Já o pagamento da taxa de inscrição pode ser feito até 24 de maio.

O valor da inscrição passa a ser de R$ 82.

Confira

o edital.

Preparação

– A prova continuará exigindo muito raciocínio e interpretação de texto.

– Não há mudanças em sua forma de contextualizar assuntos da atualidade.

– A redação possui grande peso na nota.

– O ritmo e estudo estabelecido pela escola é o suficiente para te preparar para o Enem. Mantenha o foco e a dedicação.