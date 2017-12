Educação infantil: aprender e brincar

Já ouviu falar em psicomotricidade? O termo parece complicado, mas na prática é muito simples e faz parte da rotina dos nossos alunos, em especial, na educação infantil. Ela trabalha a consciência e a expressão corporal, tão importante no desenvolvimento das crianças.

A capacidade de coordenar movimentos, demostrar sentimentos e até a personalidade se conquista aos poucos e são habilidades tão importantes como aprender a ler e a escrever.

As atividades psicomotoras proporcionam ao aluno conhecimentos cognitivos, sócias, afetivas e motoras descobrindo seu corpo e suas possibilidades de movimento. O desenvolvimento psicomotor leva em consideração alguns elementos como: lateralidade, estruturação espacial, estruturação espacial, estruturação temporal, consciência corporal e equilíbrio.

Além do conteúdo transmitido em sala de aula e a inserção de desafios e trabalhos, as crianças participam de dinâmicas que, embora sejam simples, contribuem e muito para o sucesso escolar e pessoal. Trabalhar com bambolê, brincar de esconde-esconde, bolinhas de sabão e tantos outros itens são ferramentas pedagógicas, e a equipe do Colégio Novo Tempo valoriza isso.