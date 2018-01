Desenvolvendo o raciocínio lógico das crianças

Como desenvolver o raciocínio lógico das crianças? Muitas brincadeiras ajudam nesse processo e, por isso, o Colégio Novo Tempo está a todo instante trazendo novos jogos e atividades lúdicas para a sala de aula.

A turma do 1º ano D conheceu o ‘Jogo das 5 Marias’. As Marias são saquinhos com pedrinhas, e o jogo consiste em jogar os objetos para cima e recolhê-los ainda no ar enquanto se recolhe outros saquinhos da mesa. Há várias fases e ganha quem conseguir ir mais adiante.

Segundo a equipe pedagógica, além do raciocínio lógico, a brincadeira desenvolve a concentração e a autoconfiança. Após a atividade, os alunos registraram suas experiências na apostila.

Curiosidade

O jogo, também conhecido como das pedrinhas, tem mais de vinte séculos. Não se sabe ao certo sua origem. Os gregos chamavam o jogo de Astragalissimo, e os romanos, de Pentalia, por ser jogado com cinco tentos.