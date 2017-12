O termo inglês bullying engloba todo tipo de agressão ou intimidação com o intuito de humilhar uma pessoa. Hoje, essa forma de ameaça transpôs as barreiras das escolas e chegou ao meio virtual, com o nome de cyberbullying. No Brasil, vem aumentando rapidamente o número de casos de violência desse tipo.

O cyberbullying pode ser caracterizado por e-mails ameaçadores, mensagens negativas em sites de relacionamento etc. A internet amplia o acesso a esse tipo de conteúdo e mensagens com imagens e comentários depreciativos tornam o bullying ainda mais perverso. É preciso diferenciar, claro, as brincadeiras de mau gosto do bullying. Este é constante.

A melhor maneira de diminuir os riscos, em casa ou na escola, é acompanhar os jovens de perto. Pais e educadores precisam estar sempre atentos para evitar o isolamento e até sintomas de depressão de quem foi intimidado e, por outro lado, impedir novas situações de violência. O diálogo é fundamental para inibir, cada vez mais, o bullying e cyberbullying.

Gentileza e respeito são fundamentais tanto no mundo real quanto no virtual. Esses valores são reforçados diariamente na escola.

Fique de olho no Cyberbullying!