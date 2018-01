Confira 7 dicas para ajudar o seu filho na hora de fazer a lição de casa

Fazer a lição e casa é fundamental para que o aluno veja o conteúdo em outras abordagens. O professor planeja as tarefas, por isso as atividades ajudam no aprendizado e, ao mesmo tempo, é uma forma de não acumular dúvidas e dificuldades.

Para que esse momento não seja uma batalha em casa, a família pode mostrar às crianças e aos adolescentes que, se bem distribuídas ao longo da semana, as horas de estudo não serão tediosas. É possível equilibrar o tempo para que outras atividades, programações e brincadeiras aconteçam.

Segundo a coordenadora Fernanda Nicolai, do Colégio Novo Tempo, para evitar conflitos, o melhor caminho é o diálogo. “Como mãe e coordenadora, não adianta bater de frente, obrigar e punir. Conversar, dar exemplos e mostrar a importância das tarefas de casa são formas de incentivá-los”, explica.

A coordenadora listou mais sete dicas que podem ajudar as famílias a lidar com a lição de casa:

1- Conversar com o seu filho de forma positiva sobre a importância das tarefas de casa.

2- Demonstre interesse em saber como estão as tarefas e, às vezes, ajude a realizá-las.

3- Estabeleça horários e deixe tempo livre para o descanso e outras atividades.

4- Permita que o aluno faça o que quer (sair, jogar vídeo game), mas com a condição de cumprir com as obrigações.

5- Seja compreensivo quando o seu filho tirar uma nota vermelha, assim ele se abrirá cada vez mais.

6- Ajude-o a se organizar para não se esquecer de entregar as tarefas.

7- Estudo diário faz toda a diferença. O lema do Anglo é “Aula dada, aula estudada”. Mantenha sempre isso.