Como viver bem?

Respeito, tolerância, ética, comprometimento e disciplina são alguns valores que devem sempre vir à tona para discussão. Em uma sociedade em que só aumenta a diversidade de opiniões e comportamentos, é fundamental refletir sobre esses aspectos para viver bem.

Pessoas solidárias, motivadas e positivas criam um ambiente agradável ao seu redor, e quem não aprecia o convívio com gente educada?. É bom se colocar no lugar do outro para entender que não existe ponto de vista certo ou errado, e sim somente uma forma particular de ver algo, pois cada um é moldado pelas experiências que viveu.

O tema, por vezes, parece ser complexo e permanece na teoria, mas as grandes manifestações de gentileza e educação são colocadas em prática por meio de simples atitudes, como cumprimentar, desejando bom dia, desculpar-se ou pedir licença. Um exercício diário que deve ser ensinado desde cedo e relembrado sempre.

Despertar a consciência dos alunos para aprender a escutar, praticar a paciência, respeitar colegas e professores traz um clima melhor para dentro da escola, e isso reflete positivamente em casa. O mesmo acontece quando as famílias trabalham esses valores no seu dia a dia, a escola também é favorecida.

Exercer a solidariedade e o companheirismo só traz benefícios para todos. Os conflitos são encarados de forma diferente e há menos desgastes e desentendimentos nos relacionamentos.

O Colégio Novo Tempo acredita que é possível conviver cultivando a afetividade, confiança e responsabilidade, e faz um convite não só para a reflexão a respeito do assunto, mas para mudanças de comportamento. Vamos melhorar o mundo começando por nós mesmo!