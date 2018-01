Cápsula do tempo no 5º ano

Listar metas para o ano costuma ser uma prática comum entre os adultos, mas as crianças também podem adotar esse hábito. Os alunos do 5º ano do Colégio Novo Tempo vivenciaram essa experiência.

A proposta foi que eles escrevessem as metas e os objetivos para este ano e depositassem dentro de uma cápsula. Ela será aberta somente na última semana de aula, para que possam conferir quais metas eles conseguiram alcançar.

Segundo a equipe pedagógica, foi uma atividade prazerosa, e todos participaram com bastante entusiasmo.

Dica: você pode fazer em casa. Academia Norte-Americana de Pediatria separou algumas sugestões de metas:

Dos 2 aos 5 anos

“Eu vou cuidar dos meus brinquedos guardando eles no lugar certo.”

“Eu vou lavar minhas mãos depois de ir ao banheiro e antes de comer”

Dos 5 aos 12 anos

“Eu vou tentar achar um esporte que eu goste e farei isso pelo menos três vezes na semana.”

“Eu colocarei o cinto de segurança sempre que entrar no carro. Eu sentarei no banco de trás e usarei a cadeirinha até ser grande o suficiente.”

“Eu não vou dividir informações importantes como meu nome, endereço de casa, nome da escola ou telefone de casa na internet e redes sociais. ”

Dos 13 anos para cima

“Eu vou tentar comer dois tipos de frutas e vegetais diferentes todos os dias.”

“Quando eu me sentir estressado ou com raiva, eu vou dar um tempo e achar formas mais calmas de lidar com o estresse.”