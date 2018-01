Brincar é importante para o desenvolvimento das crianças

Como você acha que a criança aprende a se comunicar, a lidar com frustrações, a ter empatia pelos colegas, a também entender mais sobre si? Brincando! É isso mesmo.

Enquanto o seu filho brinca, ele desenvolve habilidades intelectuais e emocionais. Por isso é tão importante as atividades lúdicas, as dinâmicas criativas na escola, e o tempo para brincadeiras em casa. O tempo todo, as crianças estão aprendendo.

Para se ter uma ideia, na Finlândia, referência por estar nas primeiras posições do Pisa (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes), a cada hora de aula, as crianças param o que estão fazendo e vão brincar por 15 minutos. E nós constatamos: brincadeiras ajudam a consolidar o conteúdo que estão aprendendo.

Dar asas à imaginação

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Deixe seu filho livre para brincar. Ele se concentra e desenvolve a autonomia. É muito bom para o crescimento saudável que ele experiências e seja protagonista na brincadeira.

Seja presente

Brincar com os pais e com amigos são igualmente importante. Crie oportunidades em casa.