Autoestima: vamos refletir?

A autoestima é o conjunto de crenças e sentimentos que temos sobre nós mesmos. A forma como nos definimos influencia as nossas motivações, atitudes e comportamentos. A construção dos padrões de autoestima começa desde muito cedo e é fundamental para o desenvolvimento de qualquer pessoa.

Novos padrões de beleza, no entanto, têm permeado a sociedade e determinado a autoestima ou baixa autoestima de muitas pessoas. Será que essa busca insaciável por ser “bela/o” ou “magra/o” significa sempre saúde e bem-estar?

Cuidar da saúde é importante e também não há nenhum mal em se preocupar com a beleza. A reflexão que trazemos é que outros valores não podem ser deixados de lado ou desprezados, pelo contrário. A conexão entre as pessoas não pode ser feita porque são magras ou altas. As relações devem ser pautas e a autoestima individual deve ser construída levando em conta: caráter, sinceridade, reciprocidade, cuidado, respeito, generosidade, solidariedade, entre outros.

O convite é lançado para termos mais atenção e buscarmos valorizar “o ser honesto, responsável, ético e batalhador”. O Colégio Novo Tempo acredita que é possível contribuir para autoestima de seus alunos, mostrando esses valores essenciais e que fazem toda a diferença na convivência entre as pessoas e tornam os dias melhores e mais leves dentro e fora da escola.