Autoestima e bons hábitos são importantes para as crianças

O projeto pedagógico deste ano quer mostrar aos alunos formas de “mudar o mundo”. Uma delas é transforma-se primeiro para depois pensar em influenciar outros. Tudo começa em cada um. Por isso, entra em pauta um projeto que destacará a importância dos cuidados pessoais.

Em diversos momentos, o material do Sistema Anglo aborda o corpo humano. Os professores já trabalham com a curiosidade e descobrimentos sobre esse assunto, especialmente, na educação infantil e no ensino fundamental. A ideia, agora, é ir além.

Mais do que falar sobre a necessidade de a criança conhecer as funções do seu corpo, entender movimentos, a equipe pedagógica está criando atividades para falar sobre bons hábitos de higiene, cuidados pessoais e autoestima e autoconfiança, por exemplo.

A autoestima é o julgamento que fazemos de nós mesmos, do nosso físico, comportamento, pensamento, forma de fazer as coisas ou sentir. Os professores vão ajudar as crianças a perceber suas qualidades e como é bom estar bem consigo.

Olhar para si e buscar ser melhor para si e para os outros também são aprendizados e, portanto, a abordagem é fundamental. Crianças com um bom julgamento de si hoje serão adolescentes seguros amanhã.

Junte-se a nós nesta ideia!