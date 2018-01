Aulas de música para crianças

As aulas de músicas têm por objetivo despertar e desenvolver o gosto musical das crianças, do mini maternal ao Ensino Fundamental. Além da consciência corporal, a música traz muitos benefícios: melhora a concentração, socialização, criatividade, memória e a coordenação motora.

Até o 2o. ano, as aulas privilegiam atividades corporais e instrumentos de percussão feitos com sucata. Segundo o professor de música, Bene da Silva, canções, rodas cantadas e brincadeiras do nosso folclore são somadas às músicas infantis.

Ele explica que os alunos são divididos por faixa etária. O professor trabalha a escuta, o pulso musical, andamento e os parâmetros do som: altura (grave e agudo), intensidade (forte e fraco), duração (curto e longo) e timbre (a diversidade sonora) e o andamento (devagar e rápido).

No 1o e 2o anos, o conhecimento da musica formal é acrescentado, como pauta, clave, notas musicais, ritmo e melodia. Os alunos também conhecem os instrumentos em geral e de orquestra. Do 3o ao 5o anos, inicia-se a flauta-doce e o ritmo com os instrumentos de percussão. Entre o repertório, eles tocam Villa-Lobos, Chico Buarque, Milton Nascimento, entre outros.

A música deve ser entendida como uma ferramenta pedagógica. “Inúmeras pesquisas mostram que a música ajuda no bom desempenho escolar. Por isso, aqui na escola, criamos estratégias voltadas para essa área”, diz Bene. “Também é importante que os pais incentivem os filhos seja através do canto ou da prática com um instrumento musical, isso desde cedo”, finaliza.