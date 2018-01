Aulas de Educação Física exploram potencialidades dos alunos

O Colégio Novo Tempo acredita que as aulas de Educação Física são tão importantes quanto as demais disciplinas. Por isso, envolve seus alunos em diversas atividades, que oferecem a eles não só a oportunidade de praticar um exercício físico e cuidar da saúde, como também de participar de mais um momento repleto de conhecimentos e aprendizados.

As aulas anulam aquela ideia de que a Educação Física é apenas a hora de lazer ou de recreação. Pelo contrário, contribui para o processo de ensino e aprendizado. Os professores trabalham com a coordenação motora, lateralidade, noções de direção e equilíbrio. Além disso, há questões sociais relevantes, como criar momentos para o trabalho em equipe, incentivar a coletividade e o respeito uns pelos outros.

A avaliação dos alunos é feita por meio de constante observação sobre como eles se posicionam diante de suas limitações, se conseguem interagir e se respeitam as regras e acatam as orientações. Isso reflete positivamente em sala de aula, onde o comprometimento é percebido e as relações sociais se dão de forma mais tranquila.

Explorar as potencialidades de cada aluno é fundamental e a Educação Física é uma ferramenta valiosa.