Aula leva alunos a pensar no meio ambiente

Os alunos do 1º ano do Colégio Novo Tempo participaram de uma atividade de tingimento de flores em laboratório. O objetivo foi promover a experiência e, ao mesmo tempo, trabalhar a conscientização de preservação do meio ambiente.

A turma falou sobre a água e os seres vivos. Além disso, refletiram sobre a poluição e a importância do uso consciente da água. Segundo a equipe pedagógica, é fundamental desenvolver o respeito das crianças pela natureza desde cedo.

A consciência ambiental também pode ser trabalhada em casa. O que acha de colocar simples ações em prática? Seu filho tem aprendido cuidar do meio ambiente e ver bons hábitos na família será muito valioso.

– experimente fechar a torneira enquanto vocês escovam os dentes ou lavam as mãos.

– o que aca de substituir as lâmpadas por aquelas que são de baixo consumo de energia? Também vale criar o hábito de apagar a luz de um cômodo da casa que não está sendo utilizado.

– São Paulo tem tido grandes percursos de ciclo faixa. Uma boa pedida para o fim de semana deixar o carro parado na garagem, reduzindo a poluição.

Convide seu filho a novas experiências. Ele pode dar muitas ideias!