Aula de culinária trabalha a coordenação motora

No Colégio Novo Tempo, a aula de culinária é uma ferramenta para diversificar e estimular o desenvolvimento das crianças. Sair da sala de aula, experimentar, criar e estar em um ambiente diferente ajudam os alunos a adquirir novas habilidades e conhecimentos.

Por isso, as atividades na cozinha continuam a todo o vapor, com propostas deliciosas e recheadas de aprendizados. Na última semana, os alunos do 2º ano aprenderam a preparar ‘bolinhos de chuva’ com a professora Ana Luiza Ochiai.

Segundo ela, o objetivo foi conhecer e experimentar um novo alimento e estimular movimentos da coordenação motora, como misturar e abrir embalagens. “Também foi um tempo para incentivar o trabalho em equipe, o respeito ao colega, e mostrar as regras de organização e higiene ao manusear os ingredientes”, ressalta a professora.

Há momentos em que os pequenos também aprendem matemática, com foco em conceitos de soma, subtração, divisão e multiplicação, por exemplo, ou têm contato com receitas saudáveis. Eles levam para casa a experiência e reflexão sobre alimentação, entre outros benefícios do contato com a culinária.