Atividade interdisciplinar ensina a origem dos números

Com o objetivo de ampliar o conhecimento da turma do 6º ano a respeito das origens e do uso dos principais sistemas numéricos, professores de História e de Matemática trabalham em conjunto em uma atividade instigante.

Os alunos assistiram ao vídeo Jornal Numeral e foram divididos em grupos. Cada equipe ficou responsável por pesquisar a história de um sistema numérico (Maia e Inca, Chinês, Árabe, Romano e Indiano) e elaborar um cartaz para apresentar aos colegas o resultado da pesquisa.

O trabalho foi direcionado pela professora Juliana (História) e pelo professor Paulo (Matemática). Segundo eles, a abordagem interdisciplinar proporciona o conhecimento global sobre o tema.

“Além disso, o desenvolvimento conjunto permite aos alunos desenvolver habilidades importantes para ambas as disciplinas, como pesquisa, trabalho coletivo, apresentação oral, entre outras”, ressalta Juliana.