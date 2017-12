Árvore genealógica no 2º ano

As crianças vão crescendo e é natural que comecem a questionar sobre a própria origem e a da família. Pensando nisso, o Colégio Novo Tempo realizou uma atividade sobre a árvore genealógica com os alunos do 2º ano.

Além de reconhecer diferentes relações familiares, cada aluno levou um objeto que conta um pouco da história de sua família. As crianças ficaram orgulhosas em compartilhar isso com os colegas e também se divertiram ao ver os objetos dos amigos.

Segundo a equipe pedagógica, inserir os pequenos no contexto da história da família dá a eles a sensação de pertencimento. Também é um bom momento para pensar em quais são as referências nesse círculo e as pessoas importantes no dia a dia deles.

Conhecendo a trajetória da família, o aluno vai construir a sua própria história. Por isso, o assunto pode ser abordado outras vezes em casa também.